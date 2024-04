NASDAQ Composite Index-Titel 1-800-FLOWERSCOM-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in 1-800-FLOWERSCOM von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in 1-800-FLOWERSCOM-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 3 Jahren wurden 1-800-FLOWERSCOM-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die 1-800-FLOWERSCOM-Aktie bei 26,24 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die 1-800-FLOWERSCOM-Aktie investiert hat, hat nun 381,098 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 494,66 USD, da sich der Wert eines 1-800-FLOWERSCOM-Anteils am 09.04.2024 auf 9,17 USD belief. Mit einer Performance von -65,05 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von 1-800-FLOWERSCOM belief sich zuletzt auf 588,44 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at