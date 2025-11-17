AAON Aktie
WKN: 894255 / ISIN: US0003602069
|Performance im Blick
|
17.11.2025 16:03:37
NASDAQ Composite Index-Titel AAON-Aktie: So viel Verlust hätte eine AAON-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Das AAON-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren AAON-Anteile 133,46 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die AAON-Aktie investierten, hätten nun 0,749 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 94,04 USD gerechnet, wäre die Investition nun 70,46 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 29,54 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von AAON belief sich zuletzt auf 7,65 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
