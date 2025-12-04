NASDAQ Composite Index-Titel Abbott Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Abbott Laboratories von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren Abbott Laboratories-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 04.12.2015 wurde die Abbott Laboratories-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Abbott Laboratories-Anteile betrug an diesem Tag 45,30 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Abbott Laboratories-Aktie investiert hat, hat nun 2,208 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 03.12.2025 auf 125,29 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 276,58 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 176,58 Prozent vermehrt.

Abbott Laboratories wurde jüngst mit einem Börsenwert von 219,75 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at