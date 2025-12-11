Abbott Laboratories Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert Abbott Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Abbott Laboratories von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der Abbott Laboratories-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 114,14 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Abbott Laboratories-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,761 Abbott Laboratories-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 122,55 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 073,68 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 7,37 Prozent gesteigert.
Insgesamt war Abbott Laboratories zuletzt 211,52 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
