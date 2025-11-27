NASDAQ Composite Index-Wert Abbott Laboratories-Aktie: So viel hätte eine Investition in Abbott Laboratories von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Abbott Laboratories-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Abbott Laboratories-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Abbott Laboratories-Anteile bei 107,62 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Abbott Laboratories-Papier investiert hätte, hätte er nun 92,920 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 26.11.2025 auf 128,54 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 943,88 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 19,44 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Abbott Laboratories belief sich zuletzt auf 222,76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

