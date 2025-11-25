NASDAQ Composite Index-Titel Align Technology-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Align Technology von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Align Technology gewesen.

Vor 5 Jahren wurden Align Technology-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Align Technology-Papier bei 473,69 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 USD in die Align Technology-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 21,111 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 24.11.2025 3 032,15 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 143,63 USD belief. Mit einer Performance von -69,68 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Insgesamt war Align Technology zuletzt 10,27 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at