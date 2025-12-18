NASDAQ Composite Index-Titel Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alliance Resource Partners LP von vor 5 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Alliance Resource Partners LP-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Alliance Resource Partners LP-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Alliance Resource Partners LP-Anteile bei 5,03 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Alliance Resource Partners LP-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 988,072 Alliance Resource Partners LP-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.12.2025 gerechnet (23,35 USD), wäre die Investition nun 46 421,47 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 364,21 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Alliance Resource Partners LP belief sich jüngst auf 3,01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at