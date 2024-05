NASDAQ Composite Index-Titel Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alphabet C (ex Google)-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Alphabet C (ex Google) eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Alphabet C (ex Google)-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 115,81 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 8,635 Alphabet C (ex Google)-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 501,45 USD, da sich der Wert einer Alphabet C (ex Google)-Aktie am 15.05.2024 auf 173,88 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 50,15 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Alphabet C (ex Google) belief sich zuletzt auf 2,12 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at