American Woodmark Aktie
WKN: 871501 / ISIN: US0305061097
|Hochrechnung
|
15.12.2025 16:04:11
NASDAQ Composite Index-Titel American Woodmark-Aktie: So viel Verlust hätte eine American Woodmark-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde das American Woodmark-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das American Woodmark-Papier an diesem Tag 95,23 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die American Woodmark-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 105,009 American Woodmark-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 007,56 USD, da sich der Wert eines American Woodmark-Papiers am 12.12.2025 auf 57,21 USD belief. Die Abnahme von 10 000 USD zu 6 007,56 USD entspricht einer negativen Performance von 39,92 Prozent.
Jüngst verzeichnete American Woodmark eine Marktkapitalisierung von 836,06 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu American Woodmark Corp.mehr Nachrichten
Analysen zu American Woodmark Corp.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|American Woodmark Corp.
|48,40
|-2,02%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX stärker -- DAX fällt zurück -- US-Börsen knapp tiefer -- Asiens Börsen letztlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag im Plus, während der deutsche Aktienmarkt an die Nulllinie zurückfällt. Die Wall Street präsentiert sich etwas tiefer. Asiens Börsen gaben zum Wochenbeginn nach.