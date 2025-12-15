American Woodmark Aktie

American Woodmark für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871501 / ISIN: US0305061097

Hochrechnung 15.12.2025 16:04:11

NASDAQ Composite Index-Titel American Woodmark-Aktie: So viel Verlust hätte eine American Woodmark-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren American Woodmark-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurde das American Woodmark-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das American Woodmark-Papier an diesem Tag 95,23 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die American Woodmark-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 105,009 American Woodmark-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 007,56 USD, da sich der Wert eines American Woodmark-Papiers am 12.12.2025 auf 57,21 USD belief. Die Abnahme von 10 000 USD zu 6 007,56 USD entspricht einer negativen Performance von 39,92 Prozent.

Jüngst verzeichnete American Woodmark eine Marktkapitalisierung von 836,06 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

American Woodmark Corp. 48,40 -2,02% American Woodmark Corp.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stärker -- DAX fällt zurück -- US-Börsen knapp tiefer -- Asiens Börsen letztlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag im Plus, während der deutsche Aktienmarkt an die Nulllinie zurückfällt. Die Wall Street präsentiert sich etwas tiefer. Asiens Börsen gaben zum Wochenbeginn nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

