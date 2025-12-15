NASDAQ Composite Index-Titel American Woodmark-Aktie: So viel Verlust hätte eine American Woodmark-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurde das American Woodmark-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das American Woodmark-Papier an diesem Tag 95,23 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die American Woodmark-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 105,009 American Woodmark-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 007,56 USD, da sich der Wert eines American Woodmark-Papiers am 12.12.2025 auf 57,21 USD belief. Die Abnahme von 10 000 USD zu 6 007,56 USD entspricht einer negativen Performance von 39,92 Prozent.

Jüngst verzeichnete American Woodmark eine Marktkapitalisierung von 836,06 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at