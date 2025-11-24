Century Aluminum Aktie

Century Aluminum für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 899867 / ISIN: US1564311082

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Lukrative Century Aluminum-Anlage? 24.11.2025 16:04:05

NASDAQ Composite Index-Titel Century Aluminum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Century Aluminum-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Century Aluminum eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurde das Century Aluminum-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Century Aluminum-Aktie bei 8,73 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Century Aluminum-Aktie investierten, hätten nun 114,548 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Century Aluminum-Aktie auf 27,01 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 093,93 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 209,39 Prozent vermehrt.

Alle Century Aluminum-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Century Aluminum Co.mehr Nachrichten