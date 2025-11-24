Century Aluminum Aktie
WKN: 899867 / ISIN: US1564311082
24.11.2025 16:04:05
NASDAQ Composite Index-Titel Century Aluminum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Century Aluminum-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das Century Aluminum-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Century Aluminum-Aktie bei 8,73 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Century Aluminum-Aktie investierten, hätten nun 114,548 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Century Aluminum-Aktie auf 27,01 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 093,93 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 209,39 Prozent vermehrt.
Alle Century Aluminum-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,52 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
