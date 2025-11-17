NASDAQ Composite Index-Papier Century Aluminum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Century Aluminum-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in Century Aluminum-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Century Aluminum-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 22,62 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die Century Aluminum-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 4,421 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Century Aluminum-Papiers auf 28,78 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 127,23 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 27,23 Prozent gleich.

Century Aluminum wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,68 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at