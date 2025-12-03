Century Casinos Aktie
WKN: 889628 / ISIN: US1564921005
|Profitable Century Casinos-Anlage?
|
03.12.2025 16:04:20
NASDAQ Composite Index-Titel Century Casinos-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Century Casinos von vor 5 Jahren verloren
Am 03.12.2020 wurden Century Casinos-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Century Casinos-Papier an diesem Tag 6,51 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Century Casinos-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1 536,098 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 211,98 USD, da sich der Wert eines Century Casinos-Papiers am 02.12.2025 auf 1,44 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 77,88 Prozent vermindert.
Century Casinos markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 42,77 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Century Casinos Inc.
|1,13
|0,89%
