NASDAQ Composite Index-Titel Ceragon Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ceragon Networks-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Ceragon Networks-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Ceragon Networks-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 1,92 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Ceragon Networks-Aktie investiert, befänden sich nun 520,833 Ceragon Networks-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 12.12.2025 auf 2,06 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 072,92 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 7,29 Prozent gesteigert.

Ceragon Networks erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 183,04 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at