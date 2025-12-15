Ceragon Networks Aktie

Ceragon Networks für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 941230 / ISIN: IL0010851660

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentable Ceragon Networks-Investition? 15.12.2025 10:04:02

NASDAQ Composite Index-Titel Ceragon Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ceragon Networks-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Ceragon Networks-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Ceragon Networks-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 1,92 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Ceragon Networks-Aktie investiert, befänden sich nun 520,833 Ceragon Networks-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 12.12.2025 auf 2,06 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 072,92 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 7,29 Prozent gesteigert.

Ceragon Networks erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 183,04 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Ceragon Networks Ltd.mehr Nachrichten

Analysen zu Ceragon Networks Ltd.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Ceragon Networks Ltd. 1,72 -1,71% Ceragon Networks Ltd.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50
14.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 50: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.12.25 KW 50: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
12.12.25 KW 50: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stärker -- DAX freundlich -- Asiens Börsen letztlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt notiert im Plus, während der deutsche Aktienmarkt Gewinne verzeichnet. Asiens Börsen gaben zum Wochenbeginn nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen