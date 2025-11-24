Ceragon Networks Aktie

WKN: 941230 / ISIN: IL0010851660

Ceragon Networks-Investition 24.11.2025 10:04:16

NASDAQ Composite Index-Wert Ceragon Networks-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Ceragon Networks von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Ceragon Networks-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde die Ceragon Networks-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 2,48 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Ceragon Networks-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 403,226 Ceragon Networks-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 794,35 USD, da sich der Wert einer Ceragon Networks-Aktie am 21.11.2025 auf 1,97 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 20,56 Prozent.

Der Ceragon Networks-Wert an der Börse wurde auf 175,21 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

