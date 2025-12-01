NASDAQ Composite Index-Wert Ceragon Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ceragon Networks von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Ceragon Networks-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Ceragon Networks-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Ceragon Networks-Papier an diesem Tag bei 1,38 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Ceragon Networks-Aktie investiert hat, hat nun 7 246,377 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 14 782,61 USD, da sich der Wert eines Ceragon Networks-Papiers am 28.11.2025 auf 2,04 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 47,83 Prozent gesteigert.

Ceragon Networks wurde jüngst mit einem Börsenwert von 181,28 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at