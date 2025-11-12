Cerus Aktie

Cerus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 905249 / ISIN: US1570851014

Frühe Investition 12.11.2025 16:04:02

NASDAQ Composite Index-Wert Cerus-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cerus von vor 5 Jahren gekostet

Investoren, die vor Jahren in Cerus-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Cerus-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 6,05 USD. Bei einem Cerus-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 16,529 Cerus-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 27,27 USD, da sich der Wert eines Cerus-Papiers am 11.11.2025 auf 1,65 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 72,73 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Cerus belief sich jüngst auf 307,10 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

