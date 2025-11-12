Cerus Aktie
WKN: 905249 / ISIN: US1570851014
|Frühe Investition
|
12.11.2025 16:04:02
NASDAQ Composite Index-Wert Cerus-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cerus von vor 5 Jahren gekostet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Cerus-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 6,05 USD. Bei einem Cerus-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 16,529 Cerus-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 27,27 USD, da sich der Wert eines Cerus-Papiers am 11.11.2025 auf 1,65 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 72,73 Prozent vermindert.
Der Börsenwert von Cerus belief sich jüngst auf 307,10 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cerus Corp.mehr Nachrichten
|
12.11.25
|NASDAQ Composite Index-Wert Cerus-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cerus von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
11.11.25
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite schwächelt am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
10.11.25
|Börse New York: Anleger lassen NASDAQ Composite letztendlich steigen (finanzen.at)
|
07.11.25
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite verliert letztendlich (finanzen.at)
|
07.11.25
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite schwächer (finanzen.at)
|
07.11.25
|Verluste in New York: NASDAQ Composite verbucht mittags Abschläge (finanzen.at)
|
05.11.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Cerus-Aktie: So viel Verlust hätte eine Cerus-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
05.11.25
|Ausblick: Cerus präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)