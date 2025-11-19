Cerus Aktie
WKN: 905249 / ISIN: US1570851014
|Investmentbeispiel
|
19.11.2025 16:04:45
NASDAQ Composite Index-Wert Cerus-Aktie: So viel Verlust hätte ein Cerus-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Cerus-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren Cerus-Anteile an diesem Tag 5,04 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 198,413 Cerus-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Cerus-Papiers auf 1,49 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 295,63 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 70,44 Prozent vermindert.
Cerus erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 293,26 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
