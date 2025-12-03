NASDAQ Composite Index-Titel Cerus-Aktie: So viel Verlust hätte eine Cerus-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Cerus-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Cerus-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 4,15 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Cerus-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 24,096 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 45,06 USD, da sich der Wert einer Cerus-Aktie am 02.12.2025 auf 1,87 USD belief. Die Abnahme von 100 USD zu 45,06 USD entspricht einer negativen Performance von 54,94 Prozent.

Cerus wurde jüngst mit einem Börsenwert von 346,38 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at