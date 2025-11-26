NASDAQ Composite Index-Wert Cerus-Aktie: Wäre eine Investition in Cerus von vor einem Jahr lukrativ gewesen?

Investoren, die vor Jahren in Cerus-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Cerus-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Cerus-Papiers betrug an diesem Tag 1,76 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Cerus-Papier investiert hätte, befänden sich nun 5 681,818 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Cerus-Aktie auf 1,77 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 056,82 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 0,57 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Cerus belief sich zuletzt auf 324,66 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at