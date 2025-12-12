NASDAQ Composite Index-Wert Check Point Software-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Check Point Software von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Check Point Software-Aktien gewesen.

Check Point Software-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 132,40 USD wert. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Check Point Software-Aktie investiert hat, hat nun 0,755 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.12.2025 gerechnet (198,48 USD), wäre die Investition nun 149,91 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 49,91 Prozent gesteigert.

Alle Check Point Software-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 21,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at