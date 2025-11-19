NASDAQ Composite Index-Titel Cogent Communications-Aktie: So viel Verlust hätte eine Cogent Communications-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Cogent Communications-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Cogent Communications-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 79,96 USD wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 USD in die Cogent Communications-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 12,506 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Cogent Communications-Papiers auf 19,81 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 247,75 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 75,23 Prozent verkleinert.

Cogent Communications war somit zuletzt am Markt 906,78 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at