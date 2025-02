NASDAQ Composite Index-Titel Cognex-Aktie: So viel Verlust hätte eine Cognex-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Am 04.02.2022 wurde das Cognex-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 65,18 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,534 Cognex-Anteilen. Die gehaltenen Cognex-Papiere wären am 03.02.2025 59,76 USD wert, da der Schlussstand 38,95 USD betrug. Damit wäre die Investition um 40,24 Prozent gesunken.

Cognex markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at