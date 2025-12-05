NASDAQ Composite Index-Titel Commercial Vehicle Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Commercial Vehicle Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Commercial Vehicle Group-Investment gewesen.

Das Commercial Vehicle Group-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 7,76 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Commercial Vehicle Group-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 128,866 Commercial Vehicle Group-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 1,63 USD gerechnet, wäre die Investition nun 210,05 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 78,99 Prozent vermindert.

Commercial Vehicle Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 63,10 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at