Commercial Vehicle Group Aktie

Commercial Vehicle Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B7E5 / ISIN: US2026081057

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Lukrativer Commercial Vehicle Group-Einstieg? 21.11.2025 16:03:55

NASDAQ Composite Index-Titel Commercial Vehicle Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Commercial Vehicle Group von vor einem Jahr angefallen

Vor Jahren in Commercial Vehicle Group eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Commercial Vehicle Group-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Commercial Vehicle Group-Papier bei 2,41 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Commercial Vehicle Group-Aktie investiert hat, hat nun 4 149,378 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 20.11.2025 auf 1,55 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 431,54 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 35,68 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Commercial Vehicle Group belief sich zuletzt auf 57,88 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Commercial Vehicle Group Inc.mehr Nachrichten