NASDAQ Composite Index-Titel Commercial Vehicle Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Commercial Vehicle Group von vor einem Jahr angefallen

Vor Jahren in Commercial Vehicle Group eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Commercial Vehicle Group-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Commercial Vehicle Group-Papier bei 2,41 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Commercial Vehicle Group-Aktie investiert hat, hat nun 4 149,378 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 20.11.2025 auf 1,55 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 431,54 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 35,68 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Commercial Vehicle Group belief sich zuletzt auf 57,88 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at