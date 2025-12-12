NASDAQ Composite Index-Titel Commercial Vehicle Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Commercial Vehicle Group von vor 10 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Commercial Vehicle Group gewesen.

Am 12.12.2015 wurden Commercial Vehicle Group-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Commercial Vehicle Group-Anteile bei 2,89 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Commercial Vehicle Group-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3 460,208 Commercial Vehicle Group-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 11.12.2025 auf 1,63 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 640,14 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 43,60 Prozent verringert.

Der Commercial Vehicle Group-Wert an der Börse wurde auf 60,61 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at