NASDAQ Composite Index-Titel Costco Wholesale-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Costco Wholesale von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Costco Wholesale eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurde die Costco Wholesale-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 236,97 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 42,199 Costco Wholesale-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 22.03.2024 31 008,14 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 734,80 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 210,08 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für Costco Wholesale eine Börsenbewertung in Höhe von 326,58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at