Deckers Outdoor Aktie
WKN: 894298 / ISIN: US2435371073
|Rentables Deckers Outdoor-Investment?
|
28.11.2025 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Titel Deckers Outdoor-Aktie: So viel Verlust hätte ein Deckers Outdoor-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde das Deckers Outdoor-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 191,77 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,215 Deckers Outdoor-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 454,66 USD, da sich der Wert eines Deckers Outdoor-Anteils am 26.11.2025 auf 87,19 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 54,53 Prozent abgenommen.
Die Marktkapitalisierung von Deckers Outdoor belief sich zuletzt auf 12,71 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
