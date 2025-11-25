NASDAQ Composite Index-Titel Donegal Group B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Donegal Group B von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Donegal Group B-Aktie gebracht.

Am 25.11.2020 wurde die Donegal Group B-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 12,75 USD wert. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 USD in die Donegal Group B-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 78,431 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 16,14 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 265,88 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 26,59 Prozent.

Alle Donegal Group B-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 585,32 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at