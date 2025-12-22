NASDAQ Composite Index-Titel East West Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in East West Bancorp von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in East West Bancorp eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der East West Bancorp-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren East West Bancorp-Anteile 95,91 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in das East West Bancorp-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,043 East West Bancorp-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des East West Bancorp-Papiers auf 113,56 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 118,40 USD wert. Damit wäre die Investition um 18,40 Prozent gestiegen.

East West Bancorp wurde jüngst mit einem Börsenwert von 15,67 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at