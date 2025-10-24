eBay Aktie

WKN: 916529 / ISIN: US2786421030

Hochrechnung 24.10.2025 16:03:59

NASDAQ Composite Index-Titel eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein eBay-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in eBay-Aktien gewesen.

Vor 10 Jahren wurden eBay-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 28,16 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 35,511 eBay-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.10.2025 gerechnet (95,52 USD), wäre die Investition nun 3 392,05 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 239,20 Prozent erhöht.

Der eBay-Wert an der Börse wurde auf 43,64 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Bildquelle: Denis Radovanovic / Shutterstock.com

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
