NASDAQ Composite Index-Titel Electronic Arts-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Electronic Arts von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Electronic Arts gewesen.

Die Electronic Arts-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Electronic Arts-Papier an diesem Tag 124,17 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Electronic Arts-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 80,535 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Electronic Arts-Aktie auf 201,92 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 261,58 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 62,62 Prozent gleich.

Electronic Arts erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 50,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at