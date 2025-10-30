NASDAQ Composite Index-Wert Electronic Arts-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Electronic Arts von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Electronic Arts-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Electronic Arts-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 119,83 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Electronic Arts-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,345 Electronic Arts-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 670,70 USD, da sich der Wert eines Electronic Arts-Anteils am 29.10.2025 auf 200,20 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 67,07 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Electronic Arts belief sich zuletzt auf 49,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

