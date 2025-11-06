Electronic Arts Aktie
WKN: 878372 / ISIN: US2855121099
|Rentabler Electronic Arts-Einstieg?
|
06.11.2025 16:05:18
NASDAQ Composite Index-Wert Electronic Arts-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Electronic Arts von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Electronic Arts-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 72,38 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Electronic Arts-Aktie investiert hat, hat nun 138,160 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.11.2025 gerechnet (200,74 USD), wäre die Investition nun 27 734,18 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +177,34 Prozent.
Der Börsenwert von Electronic Arts belief sich zuletzt auf 50,12 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Aktien in diesem Artikel
|Electronic Arts Inc.
|173,68
|-0,55%
