NASDAQ Composite Index-Wert Electronic Arts-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Electronic Arts von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren Electronic Arts-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Electronic Arts-Papier statt. Der Schlusskurs der Electronic Arts-Aktie betrug an diesem Tag 162,72 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Electronic Arts-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,615 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 12.11.2025 auf 202,00 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 124,14 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 24,14 Prozent erhöht.

Insgesamt war Electronic Arts zuletzt 50,41 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at