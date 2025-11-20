Electronic Arts Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert Electronic Arts-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Electronic Arts von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Electronic Arts-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Electronic Arts-Aktie bei 130,08 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 7,688 Electronic Arts-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.11.2025 gerechnet (201,58 USD), wäre das Investment nun 1 549,66 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 54,97 Prozent angezogen.
Electronic Arts wurde am Markt mit 50,40 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
