Ausblick: Electronic Arts gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Das sind die Schätzungen der Experten für das anstehende Zahlenwerk von Electronic Arts.

Electronic Arts wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 20 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,30 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Electronic Arts noch 1,11 USD je Aktie eingenommen.

18 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 7,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,03 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,87 Milliarden USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 24 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 8,36 USD aus. Im Vorjahr waren 4,25 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 21 Analysten im Durchschnitt 7,94 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 7,45 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at