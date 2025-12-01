Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

Erie Indemnity Aktie

Erie Indemnity für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919562 / ISIN: US29530P1021

Rentable Erie Indemnity-Investition? 01.12.2025 16:04:14

NASDAQ Composite Index-Wert Erie Indemnity-Aktie: So viel hätte eine Investition in Erie Indemnity von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Erie Indemnity gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Erie Indemnity-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 225,00 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die Erie Indemnity-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,444 Anteilen. Die gehaltenen Erie Indemnity-Papiere wären am 28.11.2025 131,33 USD wert, da der Schlussstand 295,49 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 31,33 Prozent vermehrt.

Erie Indemnity war somit zuletzt am Markt 13,79 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

