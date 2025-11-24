NASDAQ Composite Index-Titel EXACT Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EXACT Sciences von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen EXACT Sciences-Investment verdienen können.

Vor 1 Jahr wurden EXACT Sciences-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren EXACT Sciences-Anteile 52,91 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in das EXACT Sciences-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 189,000 EXACT Sciences-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 19 070,12 USD, da sich der Wert eines EXACT Sciences-Anteils am 21.11.2025 auf 100,90 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 90,70 Prozent zugenommen.

Am Markt war EXACT Sciences jüngst 19,13 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at