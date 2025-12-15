EXACT Sciences Aktie

WKN: 590273 / ISIN: US30063P1057

Frühe Anlage 15.12.2025 16:04:11

NASDAQ Composite Index-Titel EXACT Sciences-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EXACT Sciences von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen EXACT Sciences-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das EXACT Sciences-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das EXACT Sciences-Papier an diesem Tag bei 8,34 USD. Bei einem EXACT Sciences-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 199,041 EXACT Sciences-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 12.12.2025 auf 101,50 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 121 702,64 USD wert. Das entspricht einem Plus von 1 117,03 Prozent.

EXACT Sciences wurde jüngst mit einem Börsenwert von 19,32 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

EXACT Sciences Corp. 85,80 0,43% EXACT Sciences Corp.

