EXACT Sciences Aktie
WKN: 590273 / ISIN: US30063P1057
|Frühe Anlage
|
15.12.2025 16:04:11
NASDAQ Composite Index-Titel EXACT Sciences-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EXACT Sciences von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurde das EXACT Sciences-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das EXACT Sciences-Papier an diesem Tag bei 8,34 USD. Bei einem EXACT Sciences-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 199,041 EXACT Sciences-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 12.12.2025 auf 101,50 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 121 702,64 USD wert. Das entspricht einem Plus von 1 117,03 Prozent.
EXACT Sciences wurde jüngst mit einem Börsenwert von 19,32 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|EXACT Sciences Corp.
|85,80
|0,43%
