NASDAQ Composite Index-Papier Expeditors International of Washington-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Expeditors International of Washington von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Expeditors International of Washington-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 18.12.2020 wurden Expeditors International of Washington-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Expeditors International of Washington-Papiers betrug an diesem Tag 95,40 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Expeditors International of Washington-Papier investiert hätte, befänden sich nun 10,482 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Expeditors International of Washington-Aktie auf 149,75 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 569,71 USD wert. Damit wäre die Investition um 56,97 Prozent gestiegen.

Expeditors International of Washington wurde am Markt mit 20,09 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at