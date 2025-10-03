Fiserv Aktie

Fiserv für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 881793 / ISIN: US3377381088

Lukrative Fiserv-Investition? 03.10.2025 16:05:41

NASDAQ Composite Index-Titel Fiserv-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fiserv von vor einem Jahr gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Fiserv-Aktie Anlegern gebracht.

Am 03.10.2024 wurde das Fiserv-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 183,36 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Fiserv-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 54,538 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 858,64 USD, da sich der Wert eines Fiserv-Papiers am 02.10.2025 auf 125,76 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 31,41 Prozent eingebüßt.

Der Marktwert von Fiserv betrug jüngst 68,65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Fiserv Inc. 108,00 0,50% Fiserv Inc.

Fiserv Inc. 108,00 0,50% Fiserv Inc.

