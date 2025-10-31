NASDAQ Composite Index-Titel Fiserv-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fiserv von vor einem Jahr gekostet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Fiserv-Aktie gebracht.

Die Fiserv-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Fiserv-Papiers betrug an diesem Tag 197,90 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Fiserv-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,505 Fiserv-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 32,94 USD, da sich der Wert eines Fiserv-Anteils am 30.10.2025 auf 65,19 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -67,06 Prozent.

Fiserv wurde am Markt mit 35,34 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at