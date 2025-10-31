Fiserv Aktie
WKN: 881793 / ISIN: US3377381088
|Investmentbeispiel
|
31.10.2025 16:04:40
NASDAQ Composite Index-Titel Fiserv-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fiserv von vor einem Jahr gekostet
Die Fiserv-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Fiserv-Papiers betrug an diesem Tag 197,90 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Fiserv-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,505 Fiserv-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 32,94 USD, da sich der Wert eines Fiserv-Anteils am 30.10.2025 auf 65,19 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -67,06 Prozent.
Fiserv wurde am Markt mit 35,34 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fiserv Inc.mehr Nachrichten
|
31.10.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Fiserv-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fiserv von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
30.10.25
|Handel in New York: NASDAQ Composite fällt zum Handelsende zurück (finanzen.at)
|
30.10.25
|Handel in New York: NASDAQ 100 letztendlich leichter (finanzen.at)
|
30.10.25