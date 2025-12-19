Franklin Electric Aktie
WKN: 877518 / ISIN: US3535141028
19.12.2025 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Papier Franklin Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Franklin Electric-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurden Franklin Electric-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Franklin Electric-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 28,00 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Franklin Electric-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3,571 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 349,00 USD, da sich der Wert eines Franklin Electric-Anteils am 18.12.2025 auf 97,72 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 249,00 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Franklin Electric belief sich jüngst auf 4,34 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
