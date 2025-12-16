Fulton Financial Aktie

Langfristige Investition 16.12.2025 16:04:15

NASDAQ Composite Index-Titel Fulton Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fulton Financial-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Fulton Financial-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Fulton Financial-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Fulton Financial-Anteile bei 16,25 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Fulton Financial-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 61,538 Fulton Financial-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 225,23 USD, da sich der Wert einer Fulton Financial-Aktie am 15.12.2025 auf 19,91 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 22,52 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Fulton Financial eine Marktkapitalisierung von 3,60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Fulton Financial Corp. 19,95 0,20% Fulton Financial Corp.

Börse aktuell - Live Ticker

Wichtige US-Daten im Fokus: ATX-Anleger zurückhaltend -- DAX auf rotem Terrain -- US-Börsen im Minus -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche wenig bewegt. Am deutschen Markt prägen Verluste das Bild. Die Wall Street tendiert leichter. In Fernost dominieren die Bären das Börsengeschehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

