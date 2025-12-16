NASDAQ Composite Index-Titel Fulton Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fulton Financial-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Fulton Financial-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Fulton Financial-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Fulton Financial-Anteile bei 16,25 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Fulton Financial-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 61,538 Fulton Financial-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 225,23 USD, da sich der Wert einer Fulton Financial-Aktie am 15.12.2025 auf 19,91 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 22,52 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Fulton Financial eine Marktkapitalisierung von 3,60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at