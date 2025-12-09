NASDAQ Composite Index-Wert Fulton Financial-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Fulton Financial von vor einem Jahr bedeutet

Fulton Financial Aktie
Fulton Financial-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 20,98 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 4,766 Fulton Financial-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 08.12.2025 auf 19,13 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 91,18 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 8,82 Prozent.
Alle Fulton Financial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,43 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
