NASDAQ Composite Index-Wert Fulton Financial-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Fulton Financial von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren Fulton Financial-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Fulton Financial-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 20,98 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 4,766 Fulton Financial-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 08.12.2025 auf 19,13 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 91,18 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 8,82 Prozent.

Alle Fulton Financial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at