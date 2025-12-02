NASDAQ Composite Index-Titel Grupo Financiero Galicia-Aktie: So viel hätte eine Investition in Grupo Financiero Galicia von vor 3 Jahren abgeworfen

Grupo Financiero Galicia Aktie
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Grupo Financiero Galicia-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Grupo Financiero Galicia-Anteile bei 8,22 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Grupo Financiero Galicia-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,165 Grupo Financiero Galicia-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 638,81 USD, da sich der Wert eines Grupo Financiero Galicia-Anteils am 01.12.2025 auf 52,51 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +538,81 Prozent.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
