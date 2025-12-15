IMAX Aktie
WKN: 896801 / ISIN: CA45245E1097
|IMAX-Performance im Blick
|
15.12.2025 16:04:11
NASDAQ Composite Index-Titel IMAX-Aktie: So viel hätte eine Investition in IMAX von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 15.12.2020 wurden IMAX-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 15,27 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die IMAX-Aktie investiert, befänden sich nun 6,549 IMAX-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 38,17 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 249,97 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 149,97 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von IMAX bezifferte sich zuletzt auf 2,06 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
IMAX Corp.
|IMAX Corp.
|32,60
|0,62%
