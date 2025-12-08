NASDAQ Composite Index-Papier IMAX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IMAX von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die IMAX-Aktie Investoren gebracht.

IMAX-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 17,05 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die IMAX-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 586,510 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 35,71 USD gerechnet, wäre die Investition nun 20 944,28 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 20 944,28 USD entspricht einer Performance von +109,44 Prozent.

IMAX markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at