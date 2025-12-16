Infosys Aktie

Infosys für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919668 / ISIN: US4567881085

Rentabler Infosys-Einstieg? 16.12.2025 16:04:15

NASDAQ Composite Index-Titel Infosys-Aktie: So viel hätte eine Infosys-Kapitalanlage von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren Infosys-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Infosys-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Infosys-Anteile an diesem Tag 17,73 USD wert. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die Infosys-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 5,640 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 100,28 USD, da sich der Wert eines Infosys-Anteils am 15.12.2025 auf 17,78 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 100,28 USD, was einer positiven Performance von 0,28 Prozent entspricht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Infosys Ltd. (spons. ADRs)mehr Nachrichten

Analysen zu Infosys Ltd. (spons. ADRs)mehr Analysen

Aktien in diesem Artikel

Infosys Ltd. (spons. ADRs) 14,85 -1,00% Infosys Ltd. (spons. ADRs)

