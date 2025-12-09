Inter Parfums Aktie

WKN: 883617 / ISIN: US4583341098

09.12.2025 16:04:25

NASDAQ Composite Index-Titel Inter Parfums-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Inter Parfums-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Inter Parfums-Investment gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Inter Parfums-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Inter Parfums-Anteile an diesem Tag bei 26,50 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Inter Parfums-Aktie investierten, hätten nun 3,774 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 306,72 USD, da sich der Wert eines Inter Parfums-Anteils am 08.12.2025 auf 81,28 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 206,72 Prozent gesteigert.

Inter Parfums erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

